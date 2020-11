La nuova promozione da 50 giga di Vodafone punta a stracciare completamente le offerte delle dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile, quali sono TIM e Iliad, puntando forte sul miglior rapporto qualità/prezzo del periodo, sebbene comunque si tratti a tutti gli effetti di una soluzione pensata esclusivamente per una ristretta cerchia di consumatori.

L’attivazione è possibile solamente per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da TIM o da uno dei seguenti operatori virtuali: Tiscali Mobile e CoopVoce. La richiesta dovrà necessariamente essere presentata in tutti i punti vendita nazionali, con portabilità obbligatoria del numero telefonico originario. Il cliente che la vorrà richiedere dovrà pagare inizialmente 5,01 euro per la promozione e 10 euro per la SIM ricaricabile, ma potrà fruire comunque di 5 euro di credito residuo già incluso.

Vodafone: i contenuti della nuova offerta

La nuova offerta è veramente speciale, prima di tutto perché richiede il pagamento di soli 9,90 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in fase di attivazione.

Inoltre, ciò che la rende speciale è sicuramente il bundle integrato al suo interno, l’utente potrà accedere direttamente a 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile, con annessi anche illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono registrati sul territorio italiano.

A differenza delle promozioni delle rivali, in questo caso l’utente non si scontrerà con vincoli contrattuali di durata o altre limitazioni dello stesso tipo. I dettagli sono disponibili direttamente nei punti vendita.