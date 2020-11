Vodafone Internet Unlimited: 500 euro per tablet grazie alla nuova promo

Vodafone ha da pochi giorni deciso di inserire in tutti i suoi punti vendita l’offerta dedicata denominata Internet Unlimited Voucher, includente l’acquisto di un tablet Samsung. Questa, indirizzata ai beneficiari del bonus, può essere attivata sia dai nuovi utenti che da coloro che sono già clienti Vodafone ADSL e prevede la suddivisione dei 500€ in 240€ da utilizzare per la connessione di rete fissa a partire da 30 Mbps con uno sconto mensile di 10€ per i primi 24 mesi (19,90€ al mese). I rimanenti 260€ saranno invece utilizzabili come ausilio sull’acquisto del tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE, dal costo di 459,99€. A rendere le spese ancor più leggere vi sarà un contributo da parte di Vodafone pari a 100€, pertanto si pagherà un costo una tantum di 99,99€ al momento del ritiro nei centri.

Vodafone Internet Unlimited: le valide promozioni

Per tutti coloro che attiveranno per la prima volta la linea una nuova linea o faranno la portabilità da un altro operatore sarà possibile sottoscrivere l’offerta di rete fissa Vodafone Internet Unlimited Voucher, che ha incluso Internet illimitato in Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gbps, chiamate a consumo, e inoltre una SIM dati Vodafone che ha di base 1 Giga in 4G al mese. Inoltre ai clienti FTTH sarà destinato anche il modem di ultima generazione Vodafone Station Wi-Fi 6.

Per i clienti (già iscritti) che invece vorranno spostarsi su tecnologie Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH, l’offerta rimarrà la stessa di ogni mese, ma con uno sconto in fattura pari a 10€ al mese per 24 mesi. Per saperne di più rivolgetevi ai punti vendita dell’operatore o alla pagina dedicata al Bonus.