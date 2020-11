Apple ufficializza un nuovo programma per sviluppatori indipendenti e piccole imprese: si chiama App Store Small Business, e dimezza le commissioni se l’anno precedente si è guadagnato meno di un milione di dollari.

Uno degli aspetti più controversi dell’App Store, il negozio digitale che racchiude le applicazioni per i dispositivi Apple, riguarda sicuramente le commissioni, come ben sappiamo grazie alla diatriba con Epic Games.

Apple diminuisce le commissioni solamente per alcuni sviluppatori

Ogni sviluppatore paga all’azienda californiana una commissione del 30%, tranne in alcuni specifici casi, ogni volta che un utente acquista la sua app, compra contenuti in-app o stipula un abbonamento tramite app. Uno status quo contro il quale, ultimamente, si sono scagliati nomi importanti come Epic e Spotify. Questa situazione è però destinata a cambiare, almeno per le piccole imprese e gli sviluppatori indipendenti.

Apple ha infatti ufficializzato il programma App Store Small Business, tramite il quale dimezzerà l’importo delle commissioni per gli sviluppatori che hanno fatto registrare ricavi inferiori al milione d’euro nell’ultimo anno. Nello specifico, a partire dal primo giorno del 2021, tutti gli sviluppatori che nel 2020 hanno guadagnato meno di un milione di dollari potranno iscriversi al programma, ed usufruire quindi, nel nuovo anno, di una commissione ribassata al 15% fino al raggiungimento della soglia. Stesso regime anche per chi carica per la prima volta un’applicazione nell’App Store.

Da sottolineare che il limite del milione di dollari viene calcolato al netto del 30% dovuto ad Apple. Nessuna novità, invece, per gli sviluppatori che nel 2020 hanno guadagnato più di quella cifra: in questo caso la commissione rimarrà al 30%. Al raggiungimento della soglia di un milione di dollari guadagnati, la commissione tornerà ad essere immediatamente del 30%.