La piattaforma di messaggistica istantanea certamente più utilizzata su tutto il globo è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota app vestita di verde infatti, vanta una platea di account attivi che supera i 2 miliardi, un record a dir poco incredibile che probabilmente nessun’altra piattaforma sarà mai in grado di raggiungere.

Ovviamente a rendere così popolare la nota app di casa Facebook, ci pensano la qualità che sposa una miriade di funzionalità molto gradite alla community, un dettaglio che, unito all’ottimo tasso di sicurezza garantito dalla crittografia end-to-end, rende WhatsApp la piattaforma d’elezione per ognuno di noi.

Come se non bastasse poi, bisogna sempre tenere conto del suo costante stato di dinamicità, infatti Facebook si impegna sempre a mantenere la propria piattaforma al passo coi tempi con aggiornamenti costanti pensati per offrire la migliore esperienza d’uso.

In arrivo l’opzione leggi più tardi

Nelle ultime settimane WhatsApp sta vedendo l’arrivo di nuove funzionalità molto particolari, dalle novità legate agli sfondi avanzati per Android e iOS, fino all’inserimento di un nuovo tasto legato allo shopping.

Secondo i ragazzi di WABetaInfo però, le novità non sono finite qui, infatti analizzando il codice sorgente della beta dell’app, è emerso che in futuro vedremo l’arrivo dell’opzione “Leggi più tardi”, una sorta di “Chat Archiviate” 2.0, tramite la quale potremo si archiviare una chat, ma essa non invierà alcuna notifica in caso di arrivo di un nuovo messaggio, ciò permetterà di ridurre le interruzioni.

Per quanto riguarda gli sfondi avanzati invece, all’interno dell’app sarà possibile scegliere uno sfondo apposito per ogni chat con un pool di possibilità composto da 32 sfondi luminosi e 29 sfondi scuri.