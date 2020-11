DAZN: la Serie A in esclusiva, questo mese una big per ben tre volte

Dopo un weekend trascorso alla grande con tanti eventi sportivi tra i più importanti nel panorama mondiale, DAZN si prepara a riabbracciare la Serie A. La soste delle nazionali ha imposto infatti un turno di stop al celebre campionato della massima serie italiana, il quale riparte alla grande dal prossimo 21 novembre.

Sulle reti DAZN andranno in scena incontri di altissimo livello, partendo dalla Juventus che nella cornice dell’Allianz Stadium affronterà il Cagliari alle 20:45. La programmazione della nota emittente farà però felici soprattutto i tifosi nerazzurri, quelli dell’Inter, i quali avranno l’opportunità di seguire la propria squadra del cuore per ben 3 degli ultimi 4 weekend targati DAZN. La compagine di Antonio Conte affronterà sfide ad alto quoziente di difficoltà, cominciando proprio dal Torino di Giampaolo domenica 22 novembre alle 15:00. Ovviamente per seguire i match in questione e molto altro, potete recarvi sul sito ufficiale DAZN e scegliere la soluzione mensile da 9,99 euro al mese.

DAZN: ecco quali saranno le partite dell’Inter di Conte in esclusiva nel prossimo mese

La prossima giornata di campionato vedrà i canonici tre orari con tre partite in esclusiva assoluta DAZN; si parte alle 20:45 del sabato per poi passare alla domenica con il lunch match delle 12:30 e proprio con l’Inter alle 15:00. Ecco la programmazione al completo con i riflettori puntati proprio sui nerazzurri nel prossimo mese:

GIORNATA 8

21/11 – Juventus-Cagliari, sabato ore 20.45

22/11 – Fiorentina-Benevento, domenica ore 12.30

22/11 – Inter-Torino, domenica ore 15.00

GIORNATA 10

05/12 – Inter-Bologna, sabato ore 20.45

06/12 – Hellas Verona-Cagliari, domenica ore 12.30

06/12 – Udinese-Atalanta, domenica ore 15.00

GIORNATA 11

12/12 – Lazio-Hellas Verona, sabato ore 20.45

13/12 – Cagliari-Inter, domenica ore 12.30

13/12 – Atalanta-Fiorentina, domenica ore 15.00