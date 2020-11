Il Black Friday 2020 di Euronics porta con sé offerte davvero splendide alla portata di ogni singolo utente sul territorio nazionale, il volantino corrente è perfettamente in grado di indurre un risparmio notevole sugli acquisti effettuati, indipendentemente dalla categoria merceologica di riferimento.

Per una volta Euronics ha deciso di unire le forze di tutti i rivenditori sparsi per la penisola, proponendo una campagna promozionale univoca, se proprio con qualche piccolissima differenza in merito ai singoli modelli scontati. Gli acquisti sono effettuabili in negozio, con possibilità anche di optare per il finanziamento a Tasso Zero, e pagamento quindi rateizzato senza interessi a partire da Gennaio 2021.

Euronics: il risparmio è davvero unico

I prodotti in promozione da Euronics sono tantissimi e molto disparati tra di loro, uno dei migliori in assoluto è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, il modello più desiderato di tutto il 2020, almeno per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy. Originariamente lanciato ad oltre 1000 euro, lo scorrere del tempo, e la corrispondente svalutazione temporale, lo ha portato a costare solamente 699 euro.

L’utente che invece vorrà puntare a marche differenti, troverà pane per i propri denti con Xiaomi Mi 10 Lite a 349 euro, Redmi Note 9 Pro in vendita a 239 euro, passando anche per gli ugualmente economici Huawei P40 Lite, P40 Lite E, P Smart S o LG K51S.

Il volantino Euronics lo potete comunque sfogliare nel nostro articolo, in modo da conoscere nel dettaglio ogni singolo sconto pensato per voi.