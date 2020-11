Comet fa sognare tutti gli utenti con un volantino definito una sinfonia di offerte e di sconti perfetti, grazie ai quali è possibile raggiungere un buonissimo quantitativo di prodotti di fascia alta a prezzi veramente molto accessibili, se confrontati con i listini originari.

Esattamente alla pari di quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Unieuro, anche in questo caso la promozione risulta essere fruibile in ogni singolo punto vendita in Italia, con possibilità di accedervi anche direttamente dal sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che opteranno per l’acquisto sfruttando l’e-commerce ufficiale, potranno anche godere della spedizione gratuita, a patto però che l’ordine sia superiore ai 49 euro (senza limitazioni o vincoli sulla categoria merceologica prescelta).

Comet: quali sono i migliori prodotti in promozione

I migliori prodotti in promozione passano sicuramente per il Samsung Galaxy S20+, un top di gamma a tutti gli effetti che garantisce all’utente la possibilità di accedere a prestazioni eccellenti ad un prezzo non troppo elevato. La richiesta attuale, per la versione no brand e con garanzia legale di 24 mesi, consiste in 699 euro, da versare anche a rate grazie alla presenza del possibile finanziamento a Tasso Zero.

Molto interessante è anche lo sconto applicato sul corrispettivo modello Apple, quale è l’iPhone 11, in vendita alla modica cifra di 599 euro in versione completamente sbrandizzata. Questi sono alcuni degli esempi delle offerte che vi attendono sul volantino Comet, se volete scoprire tutto il resto dovete semplicemente decidere di aprire le pagine inserite nel nostro articolo.