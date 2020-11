I contagi da Covid-19 sul territorio italiano sono complessivamente 36’176 nelle ultime 24 ore, a fronte comunque di un numero elevatissimo di tamponi processati, ben 250’186, uno dei più alti di sempre. Un altro forte segnale che il rapporto contagi/tamponi sta finalmente iniziando a diminuire.

Ogni giorno che passa sembra portare buone nuove per l’utente attento alle regole e all’andamento della pandemia sul territorio italiano, dopo gli ottimi risultati raggiunti il 18 novembre, anche oggi è da segnalare un trend in decrescita, per quanto riguarda proprio il rapporto in percentuale indicato poco sopra. I decessi restano ad ogni modo tantissimi, le ultime 24 ore hanno fatto segnalare purtroppo 653 persone venute a mancare, sicuramente meno rispetto a ieri, quando erano state 753. I guariti sono 17’020, contro i 24’169 delle scorse 24 ore. Al momento sul territorio abbiamo 761’671 persone effettivamente positive, di queste 3’712 sono ricoverate in terapia intensiva, mentre 33’610 sono in ospedale con sintomi, i restanti 724’349 consumatori sono invece in isolamento domiciliare.

Dall’inizio della pandemia i contagi in Italia hanno raggiunto quota 1’308’528, a fronte comunque di 498’987 guariti e 47’870 decessi.

Contagi 19/11/2020: cosa succede nelle regioni

La Lombardia mantiene il primato di regione più colpita d’Italia, anche se va detto che è una delle più popolose e che quotidianamente processare il maggior numero di tamponi, con 7’453 contagi in 24 ore. Poco sotto troviamo il Piemonte, con un forte balzo in avanti di 5’349 casi, seguito poi dal Veneto ed i suoi 3’753 nuovi contagi.

La Campania si posiziona al quarto posto della “classifica” quotidiana con +3334, seguita da Emilia Romagna +2160, Lazio +2697, Toscana +1972, Puglia +1263 e Friuli Venezia Giulia +1197. Tutte le altre regioni sono sotto le 1000 unità, contiamo Liguria +792, Marche +667, Abruzzo +649, Umbria +556, provincia autonoma di Bolzano +703, Sardegna +479, provincia autonoma di Trento +266, Calabria +506, Basilicata +270, Molise +154 e valle d’Aosta +91.