MediaWorld aiuta gli utenti a risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato, rilanciando la sfida alle dirette concorrenti del mercato nazionale con un volantino che prova a far dimenticare le brutte esperienze del passato.

In scadenza oggi, 18 novembre 2020, la campagna promozionale è fruibile in tutti i punti vendita in Italia e direttamente online sul sito aziendale. Chi sceglierà di affidarsi all’e-commerce di MediaWorld, deve però sapere che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa. Inoltre, al superamento dei 199 euro sarà possibile optare per il finanziamento a Tasso Zero con pagamento rateizzato senza interessi.

MediaWorld: il volantino nasconde grandissime offerte

Le offerte del volantino MediaWorld sono assolutamente incredibili, poiché sono prima di tutto mirate sul brand Apple, uno dei meno scontati in assoluto. Il modello su cui l’azienda ha voluto principalmente puntare è l’iPhone 11, l’ex top di gamma del 2019, oggi acquistabile a 629 euro. Volendo invece mettere un piede entro l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, senza spendere cifre folli, è possibile affidarsi direttamente all’iPhone SE 2020, spendendo comunque soli 429 euro per il suo acquisto.

Non mancano infine anche sconti applicati sugli smartphone Android, come ad esempio il Samsung Galaxy S20 FE in vendita a 569 euro. Questi sono solamente esempi di ciò che vi aspetta sul volantino MediaWorld, tutti gli altri dettagli li trovate direttamente qui.