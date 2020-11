Coop e Ipercoop compiono grandissimi passi di avvicinamento agli utenti al giorno d’oggi interessati alla tecnologia generale, proponendosi come una valida alternativa ai mostri sacri della rivendita di elettronica. Il rapporto qualità/prezzo incluso nel volantino corrente è conveniente, ed assolutamente alla portata di ognuno di noi.

La campagna promozionale, a differenza di quanto siamo stati solitamente abituati a vedere da Coop e Ipercoop, risulta essere fruibile sia in negozio che online; è importante sottolineare che il prodotto scelto sarà disponibile in una delle due location, non in entrambe. Prestate quindi particolare attenzione al mezzo più rapido per raggiungere l’acquisto del modello selezionato.

Coop e Ipercoop: come fare per risparmiare al massimo

L’idea di Coop e Ipercoop ripercorre quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Esselunga e Carrefour, di conseguenza ci troviamo di fronte ad una campagna promozionale mirata quasi esclusivamente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile.

I prodotti da acquistare sono sostanzialmente un paio, da un lato è stato posizionato il Samsung Galaxy A41, ottimo modello con prestazioni adeguate alla richiesta finale di 225 euro e dotato di un display incredibile. Dall’altro invece arrivare il più economico Huawei P30 Lite, in vendita a 199 euro, ed ancora con i servizi Google integrati al proprio interno.

Il volantino Coop e Ipercoop lo potete scoprire grazie al nostro articolo, ricordandone comunque la validità in ogni singolo punto vendita in Italia, senza vincoli o limitazioni territoriali.