Black Mirror, Suburra, After Life: qualcosa di nuovo bolle in pentola

Queste sono solo alcune delle serie televisive che non rivedremo sulla piattaforma californiana Netflix. Cosa ne sarà invece delle opere cinematografiche come Black Mirror, Suburra, After Life, le quali hanno lasciato il segno nella storia del colosso americano?

Black Mirror, Suburra, After Life: novità in arrivo?

Il Coronavirus non ha avuto pietà per nessuno: ha di fatto costretto milioni di persone a rimanere a casa per prevenire la sua diffusione comprese le troupe delle serie tv. Molte riprese cinematografiche si sono ritrovate così con le mani legate e le speranze sfrante. Ciò ha determinato il congelamento della piattaforma Netflix ad eccezione di alcune opere. È forse il caso di Black Mirror, Suburra, After Life?

Il creatore della serie Black Mirror Charlie Brooker alcuni mesi fa comunicò ai suoi fan di voler sospendere le riprese della nuova stagione in quanto questa rappresentava una verità insopportabile in un periodo del genere. “Al momento, non so quanto la gente potrebbe sopportare storie di società al collasso. Quindi, non sto lavorando a nessuno episodio di Black Mirror”, dichiarò. Ad oggi non sappiamo ancora nulla sul suo arrivo.

La stand up comedian americana After Life farà ritorno con una seconda stagione, ma dobbiamo aspettare il 2021.

Concludiamo con una buona/cattiva notizia. Suburraha da poco fatto il suo exploit con le nuove puntate, peccato però che questa sarà l’ultima stagione.