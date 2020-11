Bennet è assolutamente fantastica, per festeggiare al meglio l’avvicinamento al Black Friday, l’azienda ha ufficialmente deciso di lanciare un buon volantino nel quale ha introdotto anche tanta tecnologia al giusto prezzo finale di vendita.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare della campagna promozionale saranno costretti a recarsi personalmente in negozio, in questo modo non potranno accedere agli stessi identici prezzi sul sito ufficiale o altrove sul territorio. Inoltre, a differenza dei SottoCosto, le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, ciò sta a significare che anche recandosi verso lo scadere della promozione sarà possibile ugualmente fruire delle offerte (almeno teoricamente).

Bennet: tantissime offerte nel volantino migliore del momento

Il volantino Bennet appare essere uno dei migliori del momento, poiché al suo interno si trovano alcuni sconti decisamente interessanti, applicati anche su modelli di smartphone di fascia alta. Uno di questi è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy S20 FE, top di gamma assoluto recentemente reso disponibile sul mercato italiano, dotato delle stesse identiche caratteristiche del Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865, in sostituzione al più classico Exynos. Il suo prezzo attuale è alla portata di moltissimi utenti, sarà infatti necessario spendere solamente 549 euro per l’acquisto.

In alternativa il cliente può decidere di virare verso il mondo Apple, accedendo al buon vecchio iPhone 8, un terminale che ha fatto la storia della telefonia mobile, e che oggi può essere acquistato con un esborso, per la versione no brand, di 299 euro.