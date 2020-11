In queste ultime ore è stato avvistato sul noto portale cinese TENAA un nuovo smartphone del noto produttore cinese Xiaomi. Nello specifico, si tratta di un nuovo device della serie Redmi e, stando alle ultime indiscrezioni e rumors, potrebbe essere il prossimo Redmi Note 10.

Redmi Note 10 su TENAA: ecco le presunte specifiche

Già qualche mese fa sono circolati in rete i primi rumors e leaks di questo nuovo dispositivo prodotto da Xiaomi, ma ora ecco che sono arrivate delle nuove indiscrezioni che vanno a scontrarsi con quelle del passato. Come già accennato, infatti, sul noto portale cinese TENAA è stato avvistato un nuovo smartphone dell’azienda e potrebbe trattarsi del prossimo Redmi Note 10. In particolare, sul portale sono state riportate alcune immagini e le presunte specifiche tecniche.

A differenza dei rumors e delle immagini trapelate in passato, secondo le nuove informazioni il prossimo device Redmi sarà caratterizzato sul retro da una backcover con scritto sul lato il logo dell’azienda ed avrà quattro sensori fotografici posti in alto a sinistra in una zona nera rettangolare. Il sensore fotografico principale, in particolare, dovrebbe essere da 48 megapixel. Sul fronte, invece, la fotocamera per i selfie dovrebbe essere alloggiata in un piccolo notch a goccia centrale. Il display, invece, sembra che sarà un pannello IPS LCD con una diagonale pari a 6.53 pollici.

Riguardo alle prestazioni, secondo quanto riportato su TENAA dovremmo trovare un processore octa-core da 2.0GHz e dovrebbe trattarsi del SoC MediaTek Helio G85. Andrebbero a chiudere la scheda tecnica, infine, una batteria da ben 6000 mAh e tagli di memoria da 4/6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage interno.