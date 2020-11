WhatsApp: potreste essere spiati anche in questo momento, ecco come

WhatsApp non ho mai permesso alle persone di spiare altri utenti all’interno della chat, proprio per tenere sani i canoni di sicurezza che da sempre contraddistinguono il colosso della messaggistica. Sono ormai diversi anni che in molti hanno paura che tutto ciò torni a verificarsi, anche se gli ultimi sistemi tengono a bada il fenomeno.

WhatsApp è infatti una delle applicazioni più sicura in assoluto e ogni anno con le sue novità permette agli utenti di testare qualcosa di interessante. Certamente queste comprendono anche la privacy, la quale non è mai stata a livelli così alti prima d’ora. Stando però alle ultime voci che si sono diffuse ultimamente in Italia, ci sarebbe una nuova applicazione in grado di spiare le persone. Il tutto avverrebbe in maniera molto semplice.

WhatsApp, così possono spiegarvi in ogni momento mentre utilizzate l’applicazione e gratis

Da diverso tempo ormai gli utenti vivono la realtà di WhatsApp in maniera molto tranquilla, visto che l’applicazione è migliorata molto. La privacy e la sicurezza sono gli aspetti primari che il colosso salvaguarda, anche se in questo caso qualcuno si sarebbe lamentato. Esiste infatti un’applicazione di terze parti che permette di spiare i movimenti delle persone senza troppi problemi, capendo quando questi entrano o escono dalla chat.

La nuova app che prende il nome di Whats Tracker offre infatti l’opportunità di conoscere l’orario preciso di entrata e di uscita di una persona monitorata. Però non ci sono particolari problemi visto che l’applicazione non risultando molto invasiva, è gratuita e legale.