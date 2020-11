WhatsApp: così potrete spiare il vostro partner gratis e in segreto

I progressi compiuti dal mondo dell’elettronica e soprattutto dalle varie applicazioni che gli utenti sono abituati ad utilizzare sono davvero straordinari. Una di quelle che è cresciuta di più di tutte è certamente WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea che continua a riscuotere il maggior successo in assoluto.

La nota applicazione è diventata un must per tutti coloro che hanno uno smartphone e che vogliono comunicare con qualunque persona abbia installata la piattaforma sul suo dispositivo. Tanti aggiornamenti sono stati riportati ultimamente, i quali non hanno fatto altro che migliorare alcune delle funzioni o magari aggiungere piccoli cavilli per proteggere la privacy del pubblico. Uno dei problemi più grandi è sempre stato quello dello spionaggio, visto che tante persone hanno segnalato tempo addietro diversi metodi utili per portarlo a termine. Secondo quanto riportato ultimamente una nuova applicazione sarebbe in grado di spiegare i movimenti su WhatsApp da parte degli utenti.

WhatsApp: gli utenti adesso hanno paura di essere spiati dalla nuova applicazione gratuita

Secondo le ultime informazioni diramate sul web, esisterebbe una nuova applicazione in grado di spiare le persone su WhatsApp in maniera gratuita e legale. Stiamo parlando della piattaforma nota con il nome di Whats Tracker, la quale è in grado dunque di venire a conoscenza dei movimenti di qualsiasi persona lo spione decida di monitorare.

In questo caso sarà dunque possibile capire l’orario preciso di entrata o di uscita da WhatsApp di ogni utente. Il tutto dunque non permette di spiare le chat ma appunto quelli che sono i movimenti in entrata ed uscita.