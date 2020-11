Nelle ultime settimane si sono intensificati in modo rilevante i rumor trapelati su Galaxy S21, la prossima famiglia top di gamma che Samsung lancerà ufficialmente a gennaio 2021. Di contro, nessun dettaglio è finora trapelato sullo sviluppo di Galaxy Note 21.

Il dettaglio abbastanza curioso l’ha fatto emergere il noto leaker Ice Universe su Twitter. Pensandoci bene la situazione è molto strana. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Ancora nessun rumor su Samsung Galaxy Note 21

Di solito in questo periodo sono già emersi i primi e sfumati dettagli sulla prossima generazione di Galaxy Note. Per Galaxy Note 21 invece ancora non vi sono evidenze dell’avvio dello sviluppo da parte di Samsung. Questo cosa potrebbe significare? È abbastanza improbabile che Samsung intenda stravolgere i suoi piani a proposito della serie Galaxy Note.

La totale assenza di informazioni potrebbe significare una particolare attenzione da parte del produttore sudcoreano nel non far trapelare nulla, per riservarsi un effetto sorpresa più marcato al momento del lancio. Attualmente possiamo immaginare ben poco, come sempre vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.

Possiamo però parlare di Galaxy S21, che secondo le ultime indiscrezioni sarà presentato insieme all’intera gamma il prossimo 14 gennaio 2021, poco meno di due mesi mancano alla rivelazione. S21, S21+ e S21 Ultra saranno messi in vendita dal 29 gennaio, avranno dimensioni differenti e tutti saranno animati dallo Snapdragon 875 o l’Exynos 2100, in base al mercato di destinazione. Infine, parlando di listino, la famiglia Galaxy S21 dovrebbe essere quella che avrà i prezzi al lancio più bassi di tutti gli altri top di gamma suoi predecessori.