La Giga 50 di Iliad allo stato attuale rappresenta la soluzione migliore nel campo della telefonia mobile. Sono ancora tanti gli utenti che scelgono questa tariffa del provider francese che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con SMS illimitati e con 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo resta sempre di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, niente cambio tariffa: scoperto il limite delle offerte low cost

Le promozioni low cost sono il vero motore della compagnia telefonica francese. In queste settimane, però, anche attraverso i commenti sui social, alcuni abbonati hanno scoperto un limite molto stringente per Iliad. Il gestore, infatti, non promuove la possibilità di cambio per la tariffa.

Le condizioni contrattuali di Iliad sono molto stringenti e prevedono un limite per chi attiva Giga 40 o Giga 50. Considerata la corrispondenza che vi deve essere tra il profilo telefonico e la ricaricabile associata, agli utenti possono modificare la promozione di riferimento.

Ad essere particolarmente svantaggiati da tale dinamica ci sono i clienti di Iliad che nei primi mesi di attività hanno scelto la Giga 30. A costoro, ora, non è concesso il passaggio alla più vantaggiosa Giga 50. Tutto ciò, nonostante in tempi non remoti i dirigenti Iliad avevano rassicurato il pubblico sulla possibilità di cambio tariffa.

Allo stato attuale, per i già abbonati quindi non è concessa la modifica del piano tariffario a meno di attivazione per una nuova rete. In questo caso però oltre all’acquisizione di una nuova scheda SIM è anche necessario il cambio del numero di telefono.