In questi giorni è diventato molto importante cercare di evitare di frequentare luoghi affollati. Che si tratti di un’attività, come un negozio o un ristorante, o di una stazione metropolitana, sarebbe opportuno cercare di recarsi in questi luoghi negli orari di punta, quando l’affluenza potrebbe essere maggiore.

Ma come capire, o meglio scoprire, se quel posto è affollato o meno? Come capire quando sarebbe potenzialmente più sicuro uscire? Un nostro alleato in questi giorni è stato sicuramente Google Maps. Il servizio, infatti, ha a lungo implementato un algoritmo che si è occupato di fare previsioni sullo stato di affollamento di un determinato luogo, ma trattandosi di previsioni, appunto, i dati non sempre erano precisi ed attendibili.

Ecco perché Google sta aggiornando Maps per offrire adesso informazioni in tempo reale sull’affollamento del trasporto pubblico locale.

Google Maps adesso fornisce dati in tempo reale sull’affollamento

Google ha aiutato gli utenti a capire quanto siano affollate le linee metropolitane, autobus e treni per oltre un anno, ma ha sempre fornito previsioni anziché dati in tempo reale. L’aggiornamento di oggi cambia questo aspetto dell’app che, grazie al tracciamento dei movimenti tramite smartphone (gli utenti devono aver attivato la condivisione anonima della Cronologia delle posizioni di Google), fornisce dati in tempo reale sullo stato di affollamento del trasporto pubblico.