Alcuni già clienti WindTre selezionati stanno ricevendo nelle ultime ore una proposta da parte dell’operatore per attivare un’opzione temporanea con 100 Giga di traffico dati a meno di 1 euro.

Si tratta dell’opzione denominata 100 Giga xTe Special Day che viene quindi proposta nelle ultime ore sia tramite SMS sia tramite l’applicazione dell’operatore nella sezione Offerte, con delle date di scadenza personalizzate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone la 100 Giga x Te Special Day a soli 0.99 euro

L’offerta WindTre 100 Giga xTe Special Day prevede 100 Giga di traffico dati valido per 1 giorno e ha un costo di 99 centesimi di euro una tantum che viene addebitato sul metodo di pagamento già in uso oppure su credito residuo. I 100 Giga di Special Day hanno priorità di consumo rispetto alle altre offerte con traffico dati attive sulla numerazione coinvolta.

L’opzione sarà utilizzabile dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione e alla scadenza si disattiva automaticamente. Secondo alcune testimonianze, raccolte da MondoMobileWeb, chi ha attivato la promozione 100 Giga xTe Special Day ha la scadenza fissata alle 23:59 del giorno successivo.

Invece, per i clienti che utilizzano ancora i sistemi ex brand 3 la scadenza è di 24 ore dall’attivazione. Si ricorda inoltre che ai già clienti WINDTRE potrebbero essere proposte altre opzioni simili ma con durate diverse, come ad esempio 100 Giga xTE Special per 30 giorni, 100 Giga Week per 7 giorni o 100 Giga Weekend per 3 giorni. In caso di credito insufficiente per l’attivazione e il rinnovo sulle offerte tariffarie su credito residuo, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming, si applica il meccanismo in caso di ricarica in ritardo.