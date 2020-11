WindTre ha preparato una serie di sorprese per tutti gli utenti per le settimane a venire. Il provider arancione, infatti, continua la sua strategia commerciale molto aggressiva basata su promozioni low cost cosiddette operator attack.

In questa fase storica il rivale per eccellenza di WindTre è Iliad. Il provider mette a disposizione degli utenti che vogliono attivare una nuova SIM la tariffa WindTre Star+.

WindTre, è battaglia totale con Iliad: l’operatore mette in campo l’offerta con 100 Giga

Le soglie di consumo per WindTre Star+ sono molto vantaggiose e prevedono un pacchetto completo. Tutti gli utenti potranno beneficiare di un pacchetto che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 100 Giga per la connessione internet sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della proposta è di 7,99 euro con rinnovo a trenta giorni.

Come anticipato, questa proposta di WindTre rientra nel campo delle offerte winback. La promozione, per questa ragione, non può essere attivata mediante il sito internet ufficiale del provider, ma solo in un negozio dell’operatore. Ovviamente per passare a WindTre con questa ricaricabile sarà necessario effettuare la portabilità del numero da altro gestore.

Abbiamo già sottolineato che la WindTre Star+ fa parte di una strategia più ampia della compagnia telefonica. L’obiettivo è quello di proporre agli utenti una promozione alternativa alla Giga 50 di Iliad. La tariffa ora presentata, infatti, a parità di prezzo previsto per il rinnovo mensile garantisce più consumi di Iliad: 100 Giga internet contro i 50 garantiti dall’operatore transalpino.