Negli ultimi mesi, nonostante le molteplici restrizioni imposte per evitare la diffusione del Covid-19, Netflix è riuscita ugualmente a pubblicare sulla propria piattaforma alcuni titoli nuovi, tra cui:

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione

(Serie tv) Qualcuno deve morire

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) Grand Army

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

(Film) Le conseguenze dell’amore

(Film) L’imbalsamatore

(Film) Da zero a dieci

(Film) Respiro

(Film) Un giorno perfetto

(Film) L’ultimo bacio

(Film) Lavorare con lentezza

(Film) Radiofreccia

(Film) Mine vaganti

(Film) Baciami ancora

(Film) Il processo ai Chicago 7

(Film) Precious

(Reality) Dream Home Makeover: la casa ideale

I titoli appena citati hanno riscosso in breve tempo un enorme successo ma, come possiamo facilmente immaginare, ad oggi gli utenti di Netflix non attendono altro che il rilascio di nuove stagioni per le serie TV maggiormente accreditate. Tra queste, quindi, rientrano anche Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things.

Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis: ecco le prossime novità in arrivo su Netflix

Iniziamo con Stranger Things. Come ben sappiamo, ad oggi milioni di persone in tutto il mondo attendono con ansia il rilascio di nuovi episodi. Nonostante i ragazzi di Hawkins siano tornati sul set ormai da più di due mesi, purtroppo non ci sono novità rilevanti in merito alla data di rilascio si Stranger Things 4. E’ importante invece segnalare che, a quanto pare, il cast ha accolto al suo interno un nuovo personaggio, ovvero Levon Hawke, figlio di Uma Thurman e Ethan Hawke.

Proseguiamo ora parlando di Lucifer. Dopo il rilascio della prima parte, ad oggi i fan attendono con ansia la pubblicazione degli ultimi 8 episodi di Lucifer 5. Netflix non si è ancora espressa a riguardo ma, secondo alcune indiscrezioni, i nuovi episodi potrebbero arrivare sul piccolo schermo già nei primi mesi del prossimo anno.

Terminiamo infine con Vis a Vis. Il recente spin-off “Vis a Vis: El Oasis” ha riscosso un successo mondiale fra gli appassionati della serie che, ad oggi, sognano il rilascio di una seconda stagione. Purtroppo quest’ultima non si farà e ha confermarlo è proprio l’ideatore Ivan Escobar: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”