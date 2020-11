Nonostante il 2020 sia stato un anno molto difficile per il settore cinematografico, Netflix, rispettando tutte le restrizioni imposte, è riuscita ugualmente a portare al termine le riprese di alcuni nuovi titoli, tra cui:

(Reality) Dream Home Makeover: la casa ideale

(Film) Il processo ai Chicago 7

(Film) L’ultimo bacio

(Film) Lavorare con lentezza

(Film) Da zero a dieci

(Film) Le conseguenze dell’amore

(Film) Precious

(Film) Respiro

(Film) Un giorno perfetto

(Film) L’imbalsamatore

(Film) Mine vaganti

(Film) Baciami ancora

(Film) Radiofreccia

(Serie tv) Grand Army

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione

(Serie tv) Qualcuno deve morire

Nonostante tutto ciò sia stato fortemente apprezzato dagli esperti di binge watching in tutto il mondo, in realtà milioni di utenti Netflix in utenti non attendono altro che il rilascio di nuovi episodi per le proprie serie TV preferite. Tra i titoli più attesi, quindi, rientrano anche Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità in arrivo

Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis: le novità in arrivo su Netflix

Iniziamo parlando di Lucifer. La serie TV è da poco sbarcata su Netflix con i primi 8 episodi della quinta stagione. Purtroppo non ci sono ancora novità rilevanti sul rilascio della seconda parte ma, secondo recenti indiscrezioni, quest’ultima potrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno.

Proseguiamo invece con Vis a Vis. Da alcuni mesi è online il tanto atteso spin-off “Vis a Vis: El Oasis”. Quest’ultimo ha riscosso un’enorme successo fra gli utenti della piattaforma Americana che, come c’era da aspettarsi, hanno richiesto ufficialmente una seconda stagione. Sfortunatamente, però, quest’ultima non si farà e a confermarlo è proprio l’ideatore Ivan Escobar. Quest’ultimo, nel Novembre 2019, affermò quanto segue: “Questa sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”

Terminiamo infine con Stranger Things. Milioni di persone in tutto il pianeta non attendono altro che il ritorno sul piccolo schermo dei ragazzi di Hawkins. Purtroppo l’emergenza Covid-19 ha rallentato estremamente le riprese che, come ben sappiamo, sono ripartite da poche settimane. Ad oggi non ci sono novità rilevanti in merito alla data di rilascio ma, a quanto pare, il cast si è nuovamente allargato. Alcuni giorni fa, dei fan hanno segnalato la presenza di Levon e Maya Hawke, i figli di Uma Thurman e Ethan Hawke.