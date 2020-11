Il noto produttore cinese OnePlus ha ormai intrapreso una nuova strategia aziendale. Da quest’anno, infatti, l’azienda sta proponendo sul mercato mobile non solo smartphone top di gamma, ma anche device di fascia media e medio-bassa. Il primo dispositivo ad aprire le danze è stato il OnePlus Nord, ma ben presto vedremo arrivare il suo successore, il OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2: secondo i primi dettagli tecnici ci sarà un comparto fotografico da top di gamma

Sono cominciati a circolare in rete i primi rumors riguardanti il prossimo dispositivo medio di gamma del noto produttore cinese. Nello specifico, il nuovo smartphone a marchio OnePlus è apparso in rete con il nome in codice Denniz ma non solo. Secondo quanto è stato riportato dal portale PhoneArena, OnePlus Nord 2 potrà usufruire di un comparto fotografico al top. Nello specifico, secondo le indiscrezioni dovrebbe essere dotato dello stesso modulo fotografico presente sul fratello top di gamma OnePlus 8T.

Dal punto di vista dell’hardware, invece, dovremmo trovare diverse migliorie e upgrades. Tra questi, si pensa ad un nuovo processore di casa Qualcomm sempre della serie Snapdragon 700, ma per il momento non sappiamo con esattezza quale sarà. Per quanto riguarda il display, invece, ci aspettiamo sicuramente un pannello AMOLED ma questa volta dovrebbe esserci una maggiore frequenza di aggiornamento, pari cioè a 120Hz. Per ora non sappiamo quando verrà annunciato questo nuovo smartphone. Il suo predecessore è stato annunciato soltanto a luglio, ma non è da escludere che l’azienda possa decidere di presentarlo a breve. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che il produttore cinese è già al lavoro anche su altri due device, ovvero i nuovi OnePlus 9 e OnePlus Nord SE.