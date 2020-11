Il nuovo volantino Black Friday di Comet è davvero fantastico, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una lunga serie di prezzi e di sconti veramente speciali, grazie ai quali risparmiare su ogni acquisto effettuato.

In un periodo storico in cui l’Italia è suddivisa tra zona rossa, gialla e arancione, Comet ha pensato di proporre una soluzione condivisa su tutto il territorio italiano, offrendo all’utente la possibilità di accedere anche alle stesse offerte direttamente dal sito ufficiale, senza differenze o limitazioni particolari. La spedizione presso il proprio domicilio, se interessati, è da considerarsi gratuito su ogni ordine superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla merce acquistata.

Comet: le sorprese non finiscono mai

I due prodotti su cui Comet ha voluto puntare forte riescono a convincere sia gli utenti che vogliono accedere al mondo Android, che alla diretta concorrenza di Apple.

Il primo modello da acquistare ad occhi chiusi è il Samsung Galaxy S20+, un ottimo dispositivo di fascia altissima, il cui prezzo è finalmente giunto ad un livello più che accettabile, corrispondente appunto a “soli” 699 euro per la versione sbrandizzata.

Stesso discorso vale per il mondo dell’azienda di Cupertino, in questo caso il consumatore dovrà pagare 599 euro per mettere le mani su un Apple iPhone 11 di ultima generazione, sempre in versione sbrandizzata.

Naturalmente le offerte del volantino Comet non terminano qui, potete approfondirne la conoscenza aprendo le pagine inserite poco sotto nel dettaglio.