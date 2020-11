Esselunga cerca di riguadagnarsi il rispetto e la posizione che le spetta nel settore della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale assolutamente invitante ed unica nel proprio genere. Il cliente potrà infatti acquistare uno smartphone Samsung, pagandolo meno di 200 euro.

Il rapporto qualità/prezzo del nuovo volantino Esselunga è tutto a favore dell’utente che decide di avvicinarsi al mondo della telefonia mobile, senza avanzare particolari o troppe pretese per quanto riguarda le prestazioni o le specifiche tecniche del modello selezionato. Fino al 21 novembre è stata attivata una campagna molto interessante, con possibilità di acquisto in tutti i punti vendita in Italia, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Da segnalare anche un quantitativo di scorte ridotto, ciò sta a significare che i modelli potrebbero terminare prima della scadenza del volantino Esselunga.

Tutte le offerte Amazon, con codici sconto gratis per gli iscritti, sono disponibili su questo canale Telegram.

Esselunga: le offerte sono tra le migliori

Lo smartphone cardine di tutta la campagna è il Samsung Galaxy A30s, un modello estremamente economico, ma in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti con caratteristiche e prezzi complessivamente di buon livello. La sua peculiarità principale è sicuramente il display da 6.4 pollici di qualità SuperAMOLED, un’esclusività che pochi altri dispositivi in vendita allo stesso prezzo possono vantare.

La versione da 128GB di memoria interna, con annessi 4GB di RAM, può essere oggi acquistata alla modica cifra di soli 179 euro. Ricordiamo essere completamente no brand, e con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.