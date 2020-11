Il lockdown a cui molti di noi sono stati nuovamente sottoposti rappresenta l’occasione ideale per approfittare delle offerte e-commerce e di tutte le possibilità di acquisto direttamente dal divano di casa, peccato solamente non sia possibile con Carrefour, la campagna promozionale corrente è attiva in ogni punto vendita.

I prezzi che andremo a raccontarvi sono fruibili nelle varie location sparse per il territorio, senza limitazioni particolari; dati alla mano le scorte non dovrebbero rappresentare assolutamente un problema, ricordando comunque che ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi ed in versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: le offerte come non le avete mai viste

L’idea di Carrefour è di puntare alla “pancia” degli utenti, o meglio a tutti coloro che al giorno d’oggi vogliono acquistare un nuovo smartphone, ma non vogliono spendere cifre particolarmente elevate. Ecco allora che la soluzione ideale sembra essere rappresentata dallo Xiaomi Mi Note 10 Lite, uno smartphone il cui prezzo di soli 299 euro è più che azzeccato, considerata la qualità generale e la connettività 5G integrata.

Coloro che invece vorranno risparmiare ancora di più potranno farlo grazie allo Xiaomi Redmi Note 9S, in vendita a 179 euro, passando poi per il Samsung Galaxy A51 proposto ufficialmente a 249 euro. Per comodità abbiamo riassunto il volantino Carrefour direttamente nella parte finale dell’articolo, in modo da scoprire e conoscere da vicino i singoli prezzi legati al mondo della tecnologia generale. Aprite l’immagine per visualizzarla in alta definizione per le migliori offerte.