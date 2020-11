Unieuro ha la meglio direttamente su MediaWorld con il lancio di un volantino che potremmo definire quasi senza confini, proprio per la grandissima capacità dell’azienda di scontare tantissimi ottimi prodotti di tecnologia, raggiungendo prezzi quasi mai visti prima.

Per facilitare la spesa alla maggior parte di noi, Unieuro ha deciso di rendere disponibile il volantino non solo nei vari punti vendita in Italia, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che acquisteranno da casa, lo ricordiamo, potranno godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi, ma solo con una spesa superiore ai 49 euro.

Scoprite in esclusiva assoluta le migliori offerte Amazon e ricevete spettacolari codici sconto gratis, iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato.

Unieuro: le offerte del volantino sono tra le migliori in assoluto

Nel grandissimo insieme di offerte attualmente disponibili sul sito di Unieuro, spiccano sicuramente un paio di soluzioni assolutamente degne di nota. Primo fra tutti l’ottimo Samsung Galaxy Note 20, il top di gamma che molti di noi hanno sempre desiderato acquistare, non riuscendovi a causa di un prezzo particolarmente elevato, risulta oggi essere raggiungibile a 799 euro in versione no brand.

Tutti gli altri prodotti in promozione sono distribuiti a prezzi leggermente inferiori, non mancano infatti Huawei P Smart Pro a 219 euro, Samsung Galaxy A41, Motorola Moto G8, Oppo A72, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy S10 Lite o Samsung Galaxy A20e.

Per approfittare delle varie offerte del volantino Unieuro, non possiamo che raccomandare la visione delle pagine che trovate inserite al seguente link speciale.