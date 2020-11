Gli iPhone 12 di Apple sono tutt’altro che dispositivi vecchi considerato che sono arrivati sul mercato poche settimane fa, addirittura pochi giorni fa nel caso di modelli Pro Max e Mini. Nonostante questo, la lista di problemi segnalati finora è abbastanza lunga. Negli ultimi giorni sono arrivate nuove segnalazioni per quanto riguarda un inconveniente già visto altre volte.

Apparentemente, ad alcuni utenti il display del proprio iPhone 12 sta diventando verde, soprattutto le parti più esterne quando viene visualizzato qualcosa di scuro. Un problema che sembra fin troppo comune visto che le immagini che mostrano il problema si stanno moltiplicando sui vari forum. Un altro punto che aiuta ad aggravare la situazione è il fatto che in precedenza erano stati segnalati casi simili, ma di colore giallo.

Apple sarebbe già a conoscenza di questo problema è starebbe lavorando a una soluzione. Ovviamente non ha rilasciato nessuna dichiarazione, come al solito, e non lo farà neanche al momento del rilascio della patch che andrà a sistemare il tutto.

Apple e i problematici iPhone 12

Prima di queste segnalazioni, i problemi a questa serie di iPhone erano ben altri. Per esempio, i più comuni riguardavano la scomparsa continua del segnale tanto da rendere praticamente inutilizzabile il dispositivo. Altri utenti hanno parlato invece di come la sensibilità al tocco era completa sfasata rispetto a quello che succedeva a schermo. In alcuni casi non venivano proprio riconosciuti gli input, anche quando si cercava di sbloccare lo schermo bloccato. Tra le ultime ci sono quelle che riguardano problemi con la ricarica della batteria. In sostanza, c’è anche molto da lavorare per renderli perfetti.