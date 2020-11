Comet annienta MediaWorld con il lancio di un volantino assolutamente interessante, realizzato per incrementare l’hype verso l’ormai imminente Black Friday, in programma il 27 novembre, in aggiunta al Cyber Monday del lunedì successivo.

Gli utenti interessati ad approfittare della corrente campagna promozionale, possono recarsi in ogni punto vendita in Italia, oppure affidarsi direttamente alle cure del sito ufficiale di Comet stessa. In questo caso è bene ricordare che la spedizione presso il domicilio è gratuita su ogni ordine effettuato del valore superiore ai 49 euro. Non manca sicuramente la presenza del Tasso Zero, la possibilità di ottenere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto in comode rate mensili addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Comet: il Black Friday è ormai dietro l’angolo

Le offerte attivate da Comet dimostrano ancora una volta l’attenzione dell’azienda nel cercare di fornire sempre i migliori prezzi in circolazione, come l’ultimo Apple iPhone 11, in vendita nel periodo corrente a soli 599 euro, in versione completamente sbrandizzata.

Se invece foste alla ricerca di uno smartphone Android, allora potreste decidere di puntare dritti verso il Samsung Galaxy S20+, il top di gamma assoluto della serie Galaxy S20, oggi in vendita a 699 euro.

Osservando solamente i due prodotti elencati già si capisce la qualità generale del volantino Comet, per non perdere le oltre 30 pagine di promozioni, il consiglio è di aprire subito le pagine che trovate elencate qui sotto.