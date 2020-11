Noi tutti certamente conosciamo il colosso dell’e-commerce Amazon, la nota azienda fondata da Jeff Bezos ha conquistato il mondo grazie alla sua estreme efficienza e affidabilità vantando un catalogo di prodotti a dir poco unico che riesce ad unire ogni tipologia di merce.

Con gli anni però, Amazon ha deciso di guardare oltre i propri classici confini, infatti ha cominciato a lanciare numerosi servizi esclusivi, dal classico Amazon Prime per ottenere le consegne più rapide del mondo, per poi arrivare a Prime Video, il quale include nel pacchetto anche numerosi contenuti di intrattenimento come serie TV e Film, fino a giungere ad Amazon Music, un servizio di streaming musicale con un catalogo vastissimo di musica in HD e Ultra HD.

Amazon vi regala 3 mesi per riempire i pomeriggi in casa

In vista di un possibile lockdown generale o comunque per dare una mano a coloro che già si trovano in zona rossa e quindi impossibilitati ad uscire di casa, Amazon ha deciso di fare un regalo a tutti, si tratta di ben 3 mesi di Amazon Music senza limiti completamente gratis, avete capito bene, a costo zero.

Per attivare l’offerta vi basterà recarvi presso la piattaforma ufficiale Amazon Music dove, una volta effettuato l’accesso, potrete attivare la promo con anche l’attivazione dell’audio di estrema qualità a parte ma comunque gratuito, il tutto per la durata di 3 mesi, al termine dei quali, vi verranno scalati dal metodo di pagamento 9,99€ più 5 euro per l’audio in HD (rinnovo mensile).

Se quindi siete degli amanti della musica di qualità che state aspettando ? La musica vi aspetta su Amazon.