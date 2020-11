Fino al prossimo 14 novembre 2020 sarà disponibile l’offerta denominata 50 Giga Go dell’operatore WindTre, proposta ad alcuni già clienti selezionati.

Si tratta di una promo disponibile all’interno della sezione WindTre Offerte dell’App ufficiale e che WindTre proporrà anche ad alcuni clienti in target. Non è escluso che la stessa offerta venga proposta con date differenti o tramite altri canali di comunicazione. Scopriamo insieme cosa prevede.

WindTre propone la 50 Giga Go ad alcuni già clienti selezionati

La promozione prevede 50 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 4.99 euro al mese per tre mesi. Per i clienti WindTre il metodo di pagamento è su credito residuo, mentre per i clienti WindTre che utilizzano ancora i sistemi ex Brand 3 Italia si applica il metodo di pagamento già in uso.

In linea generale, si ricorda che qualora il metodo in uso sia carta di credito, conto corrente o carte conto, il costo delle opzioni attivate in aggiunta all’offerta principale può essere addebitato solo fino a un valore massimo di 25 euro. Superato tale importo, l’intero costo dell’opzione aggiuntiva sarà addebitato sul credito residuo. Tuttavia, per opzioni con addebito una tantum sul metodo di pagamento, il costo di attivazione una tantum non verrà computato ai fini della soglia dei 25 euro.

La versione 50 GIGA GO per i clienti ancora presenti nei sistemi ex brand 3 Italia è attivabile solo sui piani tariffari voce Power 10, Power 15, Power 29 e 3 Basic, e sui piani tariffari dati Super Web e Super Web New. Non ci resta che andare a dare un’occhiata nell’apposita sezione per scoprire se potete attivare la nuova offerta.