WhatsApp: trucco nuovo e gratuito per recuperare messaggi eliminati

Tempo addietro WhatsApp lanciò una nuova funzione, ovvero quella per cancellare i messaggi. Ovviamente non ci riferiamo alla cancellazione normale dei messaggi, quella che consente praticamente di eliminare una chat dal proprio smartphone. Si tratta infatti dei messaggi con cancellazione postuma, ovvero quelli che possono essere eliminati con la possibilità di non far leggere al destinatario ciò che è stato inviato.

In questo modo tanti utenti hanno evitato di fare brutte figure o hanno potuto cambiare le parole, così da modificare il corso degli eventi. Fatto sta che tutte le persone che vedono all’interno della chat il messaggio cancellato restano nei dubbi più totali. Chiunque infatti vorrebbe sapere cosa c’era scritto in quel messaggio che il nostro interlocutore ha prontamente cancellato prima che lo leggessimo. A quanto pare durante gli scorsi giorni è stato trovato un metodo proprio per fare questo.

WhatsApp, in questo modo potete recuperare tutti i messaggi cancellati appositamente dalla chat

Da diverso tempo si è capito che tante applicazioni di terze parti possono integrare delle nuove funzioni per WhatsApp anche standone fuori. Secondo quanto riportato durante gli scorsi giorni, gli utenti avrebbero trovato il metodo per recuperare i messaggi cancellati. Si tratterebbe di un’applicazione meglio nota con il nome di WAMR, la quale risulta gratuita e soprattutto legale.

Questa riesce tranquillamente a tracciare le notifiche in arrivo, registrandone il contenuto. In questo modo aprendo l’applicazione potrete recuperare tutti i messaggi che sono stati registrati senza perderne neanche uno. Potete scaricare l’app direttamente dal web in formato apk.