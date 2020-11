WhatsApp: nuovo aggiornamento con novità incredibili in arrivo

Tutti conoscono la forte influenza che gli aggiornamenti portano nel mondo di WhatsApp, con gli utenti che sembrano non aspettare altro. La curiosità del pubblico nel vedere cosa accadrà in futuro sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo è sempre più spiccata. Questi hanno ragione viste le grandi novità apportate durante questi ultimi anni, le quali hanno rivoluzionato un’applicazione già all’apparenza perfetta in passato.

Proprio durante gli scorsi giorni sembrerebbe essere stata annunciata una novità che in queste ora starebbe arrivando anche per gli utenti europei. A quanto pare in molti saranno destinati a cambiare il loro modo di parlare tramite chat con gli amici. Con il nuovo aggiornamento sarà infatti possibile attivare una funzione che in molti hanno bramato per molto tempo.

WhatsApp: arrivano i nuovi messaggi effimeri con l’ultimo aggiornamento rilasciato dall’azienda

Erano davvero tanti gli utenti che attendevano con ansia il prossimo aggiornamento che era stato già annunciato qualche settimana fa. Stiamo parlando dei messaggi effimeri, i quali sembrerebbero ormai pronti ad arrivare ufficialmente su WhatsApp. Gli utenti avranno infatti l’opportunità di attivare dei messaggi che dopo sette giorni potranno scomparire.

Basterà infatti toccare il nome del contatto all’interno della conversazione e accedere alle nuove opzioni dedicate a questa feature. Dopo sette giorni infatti i messaggi inviati alla persona con la quale si sta interloquendo, scompariranno indipendentemente da se sono stati letti o meno. Sarà questo un modo perfetto per aumentare il grado di privacy ma anche per salvaguardare la memoria interna dello smartphone in uso.