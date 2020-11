Euronics anticipa tutti e decide di lanciare ufficialmente il proprio volantino del Black Friday con quasi due settimane di anticipo dalla data originale, che ricordiamo essere precisamente il 27 novembre 2020. Al suo interno si trovano innumerevoli sconti ed offerte molto interessanti.

Le pagine che andremo ad inserire nel nostro articolo sono valide presso i negozi Euronics Bruno, tuttavia va segnalato che la stessa campagna è attiva in tutta Italia con piccole differenze di socio in socio, il consiglio è di visionare il volantino rappresentativo del punto vendita più vicino alla vostra residenza. Non dimenticatevi del Tasso Zero, la possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi, con pagamento a partire dal mese di Gennaio 2021.

Euronics: quali sono i prezzi del Black Friday

Il prodotto maggiormente rappresentativo della nuova filosofia di risparmio attivata da Euronics, è sicuramente il Samsung Galaxy S20+. Uno degli smartphone più scontati degli ultimi mesi, raggiunge un prezzo praticamente mai visto prima, data la possibilità di acquistarlo a soli 699 euro, con annessa garanzia legale di 2 anni.

Gli utenti pronti a rinunciare alla qualità generale, ma interessati ad una spesa inferiore, troveranno pane per i propri denti, difatti sono disponibili anche Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K51s, Motorola Moto E6, Oppo A72, Oppo Find X2 Lite, Samsung Galaxy A20s, Galaxy A71 e similari.

