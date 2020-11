Sky ha subito la sua più grande evoluzione da quando è in Italia proprio in questo 2020. Attiva dal 2004 nel nostro paese, l’azienda che sino a qualche mese fa poteva essere definita esclusivamente come una pay tv, ora è diventata una vera e propria media company.

Già dal mese di Giugno, tanti abbonati hanno scelto le iniziative di telefonia di Sky basate sulle reti di Fibra Ottica. Le prime offerte della compagnia sono particolarmente vantaggiose per tutti gli abbonati fedeli.

Sky regala la Fibra ottica: occasione per i clienti storici

Come sempre, il gruppo commerciale di Sky punta a valorizzare la fedeltà degli abbonati. Per questa ragione, tutti gli utenti che hanno completato la propria iscrizione al programma Extra avranno diritto ad un interessante vantaggio. Nell’attivazione di una tariffa per la Fibra ottica, tutti coloro che hanno un piano per la pay tv attivo da almeno un anno ci sono tre mesi a costo zero. Disponibili, poi, ben sei mesi gratuiti per la Fibra ottica per tutti quegli utenti con piano pay tv satellitare attivo da almeno sei anni.

Non solo. Già dal mese di Settembre, infatti, Sky ha lanciato le prime iniziative all inclusive che prevedono – per i nuovi abbonati – l’associazione della componente Fibra e della componente satellitare. L’offerta base messa in campo da Sky prevede un costo fisso mensile di 39,99 euro. A questo prezzo, gli utenti avranno diritto alla connessione illimitata internet con Fibra ottica più al pacchetto Intrattenimento di Sky TV. Il prezzo è bloccato per i primi 18 mesi.