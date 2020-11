La passa a Vodafone più pazza degli ultimi mesi riserva una sorpresa senza precedenti agli utenti, permette infatti di accedere a 100 giga di traffico dati ad ogni rinnovo, potendo godere allo stesso modo di un prezzo non particolarmente elevato, se confrontato con le dirette concorrenti del settore.

La promozione prende il nome di Special Unlimited, è nata per essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, di conseguenza può essere richiesta solamente dai fortunati possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, che vorranno effettuare portabilità del proprio numero originario. La passa a Vodafone non richiede un esborso particolarmente elevato in fase di attivazione, comporta una spesa di 1 centesimo per la promo, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, in questo caso non è previsto un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il cliente potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere il pagamento di penali di alcun tipo.

Passa a Vodafone: cosa aspettarsi dall’offerta

La passa a Vodafone resta sicuramente una delle migliori in circolazione, a partire dall’ottimo bundle inserito al suo interno, più precisamente risulta essere possibile accedere a 100 giga di internet alla massima velocità disponibile, con l’aggiunta di SMS senza limiti da inviare ad ogni numero sul territorio, per finire con illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri in Italia.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, se pensate che tutto questo sarà accessibile con un esborso finale di soli 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in fase di attivazione.