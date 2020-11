Presente da oltre due anni nel nostro paese, Iliad rappresenta oramai una grande certezza nel campo della telefonia mobile. L’operatore francese, a colpi di promozioni low cost, è riuscito ad attirare la grande attenzione del pubblico. Operazioni ricaricabili come la Giga 50 (minuti, SMS senza limiti e 50 Giga internet a soli 7,99 euro) sono ancora oggi molto popolari.

Iliad non lancia un’app ufficiale: sgomento tra gli utenti Android

Se nel settore commerciale delle ricaricabili low cost, Iliad conferma tutta la sua forza, qualche scetticismo da parte degli utenti vi è per quanto concerne il settore dei servizi. A differenza di altri operatori, in questo settore Iliad dimostra ancora una distanza da colmare.

Gli utenti del gestore francese, sia quelli con smartphone Android sia quelli con iPhone, non possono fare a meno di notare una grande incongruenza. A due anni di distanza dal suo arrivo in Italia, l’operatore ancora non si è dotato di un’app ufficiale.

Allo stato attuale, la gestione del profilo tariffario degli utenti è rimandata al sito internet ufficiale dell’operatore. Negli scorsi mesi, nonostante fosse attesa una svolta sotto questo punto di vista, Iliad non ha lavorato ad un rilascio di un’applicazione ufficiale su Android ed iPhone. Inoltre, anche per il futuro prossimo non si evidenziano prove che lascino pensare ad una presenza di un’app su Google Play Store ed App Store di Apple.

C’è da sottolineare infine un’ulteriore aspetto della vicenda. Sino a qualche mese fa, gli utenti Iliad con dispositivo Android attraverso il marketplace delle app potevano scaricare una serie di software paralleli e secondari per la gestione del profilo tariffario. Da Google Play Store, la maggior parte di questi servizi non è ora disponibile. Tra questi anche il più popolare, Area Personale.