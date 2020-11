Iliad: sorpresa in fibra per gli utenti e offerte da 50 giga in 4G

Iliad ormai non si nasconde più e risulta sempre maggiormente uno dei gestori migliori sul panorama della telefonia mobile italiana. Occupando il quarto posto in classifica dimostra dunque di essere riuscito, in quanto gestore nuovo, nell’intento di arrivare già molto in alto. Ovviamente si punta a migliorare ancora di più questa condizione, la quale è possibile grazie alla presenza di alcune offerte molto interessanti.

L’accordo con Open Fiber è stato quindi in grado di mettere in risalto le qualità anche per quanto riguarda la rete fissa, la quale arriverà nel 2021. Intanto la promo da 50 giga è ancora disponibile, quella che unisce insieme anche minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti per un totale mensile di soli 7,99 € per sempre.

Iliad: l’accordo per la fibra vedrà i suoi effetti a partire dal 2021

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.