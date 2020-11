Uno sconto speciale attende gli utenti che decideranno di recarsi in uno dei tanti negozi Bennet sul territorio italiano per effettuare un acquisto legato al mondo della tecnologia, all’interno del nuovo volantino si possono trovare innumerevoli prodotti proposti a prezzi molto inferiori al listino originario.

La campagna promozionale, intitolata “Sconto 50% 40% 30%”, risulta essere attualmente attiva in ogni punto vendita fino al 25 novembre; a differenza di quanto si potrebbe pensare, inoltre, le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, poiché non è stato indicato un numero massimo di unità distribuite nelle varie location. Gli utenti che non vorranno pagare tutto subito, potranno comunque affidarsi alla rateizzazione a Tasso Zero, quindi con pagamento scaglionato di mese in mese tramite conto corrente, e senza costi aggiuntivi.

Bennet: il risparmio è superiore alle aspettative

Osservando da vicino la campagna promozionale di Bennet, notiamo prima di tutto la presenza di un ottimo sconto applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone recentemente comparso sul mercato italiano, e caratterizzato dalle stesse identiche specifiche dell’S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon 865, al posto del solito Exynos. Il suo prezzo attuale è decisamente alla portata, sono infatti necessari solamente 549 euro per l’acquisto.

Volendo invece puntare verso modelli più economici, il consiglio è di scegliere Apple iPhone 8 a 299 euro, ma anche Galaxy A71 a 299 euro, Galaxy A20e a 119 euro o Galaxy A21s a 149 euro.

Altri dettagli in merito al volantino Bennet sono disponibili nelle pagine inserite poco sotto.