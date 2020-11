Trony ha recentemente attivato una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, ogni utente ha la possibilità di raggiungere l’acquisto di qualsiasi prodotto disponibile in negozio, ed allo steso tempo non spendere nemmeno un centesimo.

Dopo averci ammaliati con il volantino intitolato Sconto IVA, l’azienda propone al pubblico una soluzione già vista ed apprezzata in passato, il cosiddetto Prendi 3 Paghi 2. Quest’ultima è attiva in ogni punto vendita in Italia, senza possibilità di accedervi direttamente online sul sito ufficiale, il cliente dovrà recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto.

Trony: tantissime offerte per tutti i gusti

Il meccanismo che regola la campagna promozionale non è assolutamente complicato o difficile da comprendere, per entrare di diritto nella promozione l’utente deve prima seguire uno step fondamentale, ovvero acquistare un grande elettrodomestico o un televisore da 399 euro, in alternativa può optare anche per un piccolo elettrodomestico il cui prezzo superi i 69 euro.

Fatto questo, si troverà dinnanzi due scelte differenti: da un lato la possibilità di ricevere uno sconto del 50% su un secondo acquisto (la riduzione viene sempre applicata al meno caro), oppure l’aggiunta di 2 prodotti al suddetto per godere di uno sconto del 100% sul meno caro (potrebbe anche essere l’elettrodomestico).

Il volantino Trony è molto apprezzato proprio perché offre l’opportunità di scegliere praticamente ciò che si vuole, senza limitazioni o vincoli particolari. Per comprenderlo a fondo, nell’articolo abbiamo inserito tutte le pagine nel dettaglio più assoluto come galleria fotografica.