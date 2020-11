In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di assistere alla presentazione di smartphone davvero interessanti e innovativi. I vari colossi continuano a dimostrarsi intenzionati a stupire tutti e sono numerosi i brevetti registrati che danno modo di conoscere idee che suscitano particolare curiosità. Uno dei più recenti, depositato da Samsung nel mese di luglio, svela infatti uno smartphone che potrebbe spiazzare le aziende rivali. Si tratta di uno smartphone trasparente con display avvolgente e fotocamera scorrevole mai visto fino ad ora!

Samsung brevetta uno smartphone mai visto con display avvolgente e fotocamera scorrevole!

Samsung è ormai da settimane al centro dell’attenzione per via del lancio, sempre più vicino, della sua nuova serie Galaxy S21, ma non solo. Di recente LetsGoDigital ha scovato un brevetto che mostra uno smartphone mai visto.

Il dispositivo, definito al momento come un nuovo Samsung Galaxy, appare dotato di una superficie trasparente utilizzabile al 100%. Il display ricopre l’intero smartphone che si mostra trasparente e privo di bordi o cornici. Samsung potrebbe aver fatto ricorso a più display, dei quali il primo curvo così da ricoprire i lati e quello posteriore piatto, ma potrebbe anche aver optato per un unico pannello avvolgente.

Il documento prosegue presentando un modulo fotografico a scorrimento che fuoriesce dal basso e una fotocamera frontale posizionata sotto il display. Lo smartphone dovrebbe essere in grado di riconoscere automaticamente la sua posizione e quindi attivare lo schermo utilizzabile in base ad essa. Mancano i tasti fisici e l’accensione dovrebbe poter avvenire tramite un apposito sensore inserito sotto il display che reagisce al tocco dello schermo attivando lo smartphone.

Samsung, tramite la creazione di uno smartphone del genere, potrebbe decisamente spiazzare i suoi rivali. E’ ancora presto, però, per determinare il periodo nel quale potrebbe procedere con il lancio del dispositivo e non è da escludere che il brevetto in questione possa non prendere vita.