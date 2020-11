OnePlus è finalmente entrato da diversi nel mercato degli smartphone di fascia media grazie alla serie Nord, una mossa che i fan aspettavano da tempo. Nonostante l’attesa, o forse proprio a causa di questo, i nuovi modelli non sono stati così apprezzati, perlomeno non come i top di gamma ormai famosi in tutto il mondo.

Tralasciando il capostipite della serie, gli altri due modelli fin qui arrivati potrebbero riservare un po’ di delusioni ai loro possessori e per chi vuole comprarli. Apparentemente, secondo quanto confermato da Android Central, l’N10 e l’N100 riceveranno solo un aggiornamento Android.

Ormai siamo abituati al fatto che gli smartphone Android, anche quelli di fascia bassa, ricevono un paio di aggiornamenti Android nel corso della loro vita, più tutte le altre patch correttive o di sicurezza. Per OnePlus questa strategia non si accoppia bene ai modelli di fascia media.

OnePlus: un solo aggiornamento Android per N10 e N100

“Questi due dispositivi Nord sono dotati di Android 10 out of the box, quindi si presumeva che OnePlus – con il suo eccellente record storico di dispositivi di aggiornamento – alla fine avrebbe spinto un aggiornamento ad Android 11. Secondo una dichiarazione che OnePlus ha offerto ad Android Central, il la società conferma che offrirà solo un singolo aggiornamento principale di Android.”

La scelta potrebbe allontanare potenziali nuovi acquirenti dalla nuova fascia di smartphone OnePlus. Sembrerebbe una scelta alquanto discutibile e poco lungimirante e la scusa dei troppi modelli presenti sul mercato non regge. In sostanza, se avete comprato un N10 o un N100 preparatevi a vedere arrivare solo Android 11.