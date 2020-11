Alcuni report sui forum di supporto di Google e Reddit riferiscono che diversi utenti Google Pixel 4 sono ancora una volta alle prese con problemi con lo sblocco col sorriso.

Dopo pochi mesi che l’azienda pareva avesse risolto il disguido. A quanto pare lo sblocco non funziona né su Pixel 4 e né sul 4 XL. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 4: non funziona nuovamente lo sblocco con il sorriso

Stando a quanto riferito lo smartphone riporta un messaggio di blocco schermo che chiede di “pulire la parte superiore dello schermo, inclusa la barra nera”. Tuttavia non importa quanto sia pulita l’area, lo sblocco col sorriso continua a non funzionare. Il riavvio del telefono risolve momentaneamente il problema, ma appunto si tratta di una soluzione temporanea.

Alcuni utenti segnalano che lo sblocco ha smesso di funzionare in seguito all’aggiornamento del Pixel 4 ad Android 11, ma non è così per tutti. Alcuni hanno segnalato problemi per mesi. Altri hanno intuito che questo potrebbe essere legato a un precedente problema del sensore del dispositivo e hanno indicato la mancanza di dati dai sensori di prossimità e di luce ambientale come possibile prova.

Al momento non è ancora chiaro se al momento Google abbia o meno una soluzione. Ci sono stati suggerimenti che potrebbero aver risolto gli avvisi della barra nera con l’aggiornamento di novembre di Android, ma il problema sembra persistere anche dopo l’installazione della patch. Non ci resta che attendere da parte di Google una possibile soluzione al più presto.