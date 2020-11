Android Auto, nonostante la sua ormai larghissima diffusione in tutto il globo, purtroppo non risulta ancora essere un’app completamente matura ed affidabile. Infatti, escono davvero in maniera numerosa i bug sulla piattaforma e il colosso di Mountian View lavora in maniera costante, e molto duramente, per risolverli. A quanto pare, dovrebbe essere risolto al più presto un bug che riguarda le chiamate.

Il malfunzionamento di cui vi parleremo oggi sembra essere saltato fuori su alcuni dispositivi aggiornati ad Android 11, i quali purtroppo sono impossibilitati ad effettuare le chiamate. L’individuazione del bug è avvenuta tramite il team di sviluppo di Android Auto e un nuovo update di fix è attualmente in lavorazione. Non ci resta dunque che aspettare con fiducia il prossimo aggiornamento e vedere come funge.

Android Auto: Google aggiorna costantemente il sistema di infotainment a causa di numerosi bug

A dire ciò è stato proprio Google, il quale in una nota ci ha tenuto a scrivere: “Grazie per aver segnalato il problema che non permette di effettuare telefonate su Android Auto su alcuni smartphone aggiornati ad Android 11. Nelle prossime settimane è previsto un update di fix come aggiornamento di Android, ulteriori informazioni saranno condivise appena possibile”.

Nonostante Android 11 ha portato con sé qualche bug importante su Android Auto, questo comunque rappresenta un salto importante rispetto ad Android 10. Infatti, Google, da quando c’è Android 11, ha portato degli aggiornamenti importanti: uno su tutti è potenzialmente Android Auto wireless su tutti i dispositivi aggiornati, tuttavia con alcune limitazioni del caso.

Infine, è importante segnalare che Android Auto, nonostante tutto, andrà comunque “in pensione”, essendo che sarà integrato definitivamente in Google Maps.