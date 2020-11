La casa produttrice Zhiyun si sta facendo ormai conoscere per gli ottimi prodotti commercializzati, abbiamo gia provato il suo gimbal Smooth X ma con questo nuovo Smooth XS è riuscita a superarsi di nuovo! Ha reso infatti questo strumento sempre più facile da utilizzare, colorato e davvero adatto a tutti!

Zhiyun Smooth XS: Design

Anche per lo smooth XS abbiamo un form factor studiato nei minimi dettagli che lo rendono piccolo e comodo grazie ad una serie di slitte e blocchi che ci permettono di riporlo davvero ovunque una volta chiuso perché misura solamente 18 cm. Ma quando è l’ora di usarlo per creare i nostri video lo Smooth XS si può trasformare in un selfi-stick con la stabilizzazione di un gimbal ed è proprio questa la sua caratteristica principale, essere un due in uno facile da utilizzare.

Ma partiamo dall’impugnatura dove frontalmente troviamo tutti i comandi che possiamo utilizzare tranquillamente con il solo pollice, il joystick, il tasto rec, zoom e un tasto mode.

Nella parte bassa invece è disposto il foro universale per attaccare il mini treppiede, dato in dotazione, che ci consente di appoggiare il gimbal ovunque si voglia come un vero e proprio cavalletto.

Nella parte alta invece del manico troviamo la meccanica e una volta sbloccato è possibile allungare il bastone telescopico, nascosto nel manico, per poterlo utilizzare come un selfie stick e registrare ottimi vlog stabilizzati.

In testa c’è l’alloggiamento dove riporre lo smartphone da stabilizzare e che andremo ad inserire in mezzo ad una clip che può sostenere un peso massimo di 200g circa.

Questo forse è il suo primo limite, smartphone troppo grandi o pesanti non riescono ad essere stabilizzati.

Sulla stecca del gimbal sul lato destro troviamo 4 Led per verificare la carica della batteria e il tasto di accensione mentre sul lato sinistro è presente l’ingresso USB Type C per la ricarica. Il peso di Zhiyun Smooth XS è molto contenuto, 249g e questo grazie al fatto che è praticamente costruito tutto in plastica ma con una ottima qualità.

1 su 3

Hardware e Software



Ma passiamo ora al funzionamento, come anticipato nell’introduzione questo gimbal mi è piaciuto per la sua semplicità e facilità di utilizzo.

Lo capiamo subito alla prima accensione in quanto dopo aver scaricato gratuitamente l’app ZY Cami ,disponibile sia nel play store che nell’ apple store, l’utente dovrà far ben poco per accoppiare lo smartphone e iniziare ad utilizzare il gimbal.

Infatti non è richiesta nessuna calibrazione o settaggio particolare, fa tutto lo Zhiyun Smooth XS e a noi resta il solo compito di bilanciare bene lo smartphone!

In pochi secondi avremo la possibilità di entrare nell’applicazione dedicata e iniziare subito a registrare le nostre clip e per fare questo abbiamo diversi strumenti e modalità a nostra disposizione come il controllo tramite gesture, ruotare il telefono da orizzontale a verticale premendo un solo tasto oppure la modalità Active track che ci consente di selezionare un soggetto e di mantenere il fuoco e l’inquadratura sempre su di lui anche se in movimento.

Tramite l’applicazione poi abbiamo la possibilità di eseguire time-lapse ed hyper-lapse ma la funzionalità che lo rende davvero ideale anche per chi è alle prime armi è sicuramente la modalità Smart dove è possibile trovare dei preset grafici che ci permettono di creare brevi video clip tramite una procedura guidata con effetti, musiche e scritte in sovraimpressione! In questo modo anche chi non ha ancora esperienza con il mondo del video making può essere guidato tramite dei brevi tutorial nella creazione dei suoi primi contenuti.

Conclusioni

Ho trovato questo prodotto davvero molto interessante perché permette a tutti di iniziare a cimentarsi nel fantastico mondo del video making, che sia per svago o per ambizioni più serie lo Smooth XS può essere uno strumento prezioso senza dover pagare cifre folli.

Il prezzo di listino infatti è di 64,95€ e lo si può trovare in 4 colori che lo rendono ancora più appetibile per un pubblico giovanile, bianco, rosa, giallo e blue.