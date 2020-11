Il tema delle radiazioni emesse dagli Smartphone continua ad essere uno degli argomenti più in voga sul web. Con l’avvento del 5G, sono infatti scoppiate nuove discussioni in merito ai danni che queste nuove tecnologie possano arrecare al nostro corpo. Se da un lato non abbiamo abbastanza dati per analizzare i danni a lungo termine del nuovo standard di rete, per quanto riguarda gli Smartphone sono ormai molteplici le ricerche condotte a riguardo. Negli ultimi anni, di fatto, è emerso che le radiazioni emesse dai nostri Device sono di tipo non-ionizzanti: queste ultime, di fatto, non possono in nessun modo provocare mutazioni genetiche e del DNA. Ciononostante, però, ad oggi sono presenti sul mercato alcuni dispositivi con valori SAR elevati, tasso di assorbimento specifico. Questi ultimi, purtroppo, spaventano i maggiori esperti del settore poiché, se tenuti costantemente a contatto con il proprio corpo, potrebbero causare danni ai tessuti muscolari.

A causa della loro pericolosità, di seguito riportiamo una lista dei Device con valori SAR elevati. Ecco di seguito i dettagli.

Radiazioni Smartphone: ecco i principali dispositivi con valore SAR elevato

Ecco di seguito la lista dei Device incriminati, ordinata dai meno pericolosi a quelli con valori SAR preoccupanti: