MediaWorld non si ferma più, in seguito all’ottimo esito della campagna promozionale resa disponibile esclusivamente sul sito ufficiale nelle giornate precedenti, continua a proporre ottimi prodotti a prezzi bassi anche in ogni singolo punto vendita.

Il mese di novembre è uno dei mesi centrali per i rivenditori di elettronica, per questo motivo ogni giorno compaiono nuove offerte e campagne promozionali sempre più interessanti, anche in avvicinamento all’ormai imminente periodo natalizio, anticipato dal Black Friday vero e proprio. Il volantino odierno prende il nome di Black November e, come potrete immaginare, è attivo sia online che in ogni singolo negozio in Italia.

Le spedizioni sono da considerarsi a pagamento, a meno che l’utente non decida di acquistare un elettrodomestico, e nel contempo di spendere almeno 399 euro. Il Tasso Zero, invece, è alla portata di tutti coloro che spenderanno almeno 199 euro.

Le offerte Amazon sono le migliori del momento, le trovate nel dettaglio sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: grazie a questi sconti il risparmio è impareggiabile

Il risparmio è dietro l’angolo per gli utenti che decideranno di affidarsi direttamente al volantino MediaWorld, a partire da coloro che vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Apple. In questo caso il prodotto da scegliere è sicuramente l’Apple iPhone 11, un ottimo dispositivo che promette prestazioni di altissima caratura, dietro il pagamento di poco meno di 700 euro.

Discorso completamente differente per lo Xiaomi Mi 10 Lite, un terminale appartenente alla fascia medio-bassa del mercato nazionale, in vendita nel periodo corrente a 329 euro, e caratterizzato dalla presenza della connettività 5G.

Tutti gli altri sconti sono raggiungibili qui.