Among Us è diventato così popolare che lo sviluppatore InnerSloth lavora costantemente al gioco per migliorarlo. Dopo aver aggiunto funzionalità come il voto anonimo nell’ultimo aggiornamento, il team di sviluppo sta ora lavorando su una nuova mappa e un sistema di profili utente.

Dopo aver recentemente affrontato un attacco al server, InnerSloth ha spostato la sua attenzione verso la fornitura di queste nuove aggiunte ad Among Us già dal mese prossimo.

Among Us: nuovo aggiornamento in arrivo per smartphone e PC

Secondo Engadget, i giocatori riceveranno una nuova mappa “Henry Stickmin” e una nuova gestione del profilo utente entro la fine di dicembre. Per chi non lo sapesse, The Henry Stickmin Collection è un altro gioco dello stesso sviluppatore.

Facendo riferimento a un tweet di uno dei co-fondatori, il rapporto afferma inoltre che la dimensione della partita del gioco aumenterà anche per includere 12-15 giocatori in un altro aggiornamento. Among Us ha attualmente un limite di 10 giocatori al massimo.

Secondo quanto riferito, la nuova mappa basata su Henry Stickmin è più grande della mappa “Polus” attualmente disponibile. Sicuramente porterà la varietà tanto necessaria per i giocatori poiché ottengono solo una mappa dell’astronave in ogni partita.

Probabilmente, la più grande aggiunta al gioco potrebbe essere il sistema di profili utente. Una volta arrivato l’aggiornamentoi, avrai la possibilità di creare un elenco di amici, segnalare comportamenti offensivi all’interno del gioco e persino segnalare hacker o imbroglioni quando li incontri.

Questi due grandi cambiamenti arriveranno probabilmente il prossimo mese. Per quanto riguarda l’aggiornamento delle dimensioni della partita, c’è ancora del tempo prima che InnerSloth consenta a più di 10 utenti di giocare insieme.