Bollo auto e Canone Rai: la terribile notizia è dietro l’angolo

Bollo auto e canone Rai, ecco cosa si cela veramente dietro la notizia che è trapelata ultimamente in rete, una brutta sorpresa per gli utetni.

Una terribile notizia si staglia all’orizzonte per tutti gli utenti italiani che speravano di poter vedere aboliti bollo auto e canone Rai in tempi relativamente brevi, quanto letto in rete si è difatti rivelato una fake news.

Avete capito bene, se nelle ultime settimane vi è parso di scorgere la notizia riguardante l’abolizione delle due tasse, sappiate che vi siete imbattuti in una bufala, creata appositamente per convogliare un enorme traffico di utenti verso determinati siti internet, nei quali sono posti dei banner pubblicitari che fanno guadagnare il gestore del portale.

Il bollo auto ed il canone Rai non verranno assolutamente aboliti nel corso del 2020, questo è assodato ed è stato ultimamente confermato dal Governo italiano stesso.

Bollo auto e Canone Rai: ma perchè non possono essere aboliti?

Il motivo è prettamente economico, al giorno d’oggi lo Stato non si può assolutamente permettere di “perdere” i 7,5 miliardi di euro garantiti annualmente dalla riscossione delle suddette imposte, soprattutto in un periodo storico in cui si è ritrovata a dover versare tantissimi aiuti ai consumatori, per superare le enormi difficoltà causate dalla pandemia e dal Covid-19 in generale.

Il consiglio che vi possiamo dare non cambia rispetto al passato, prestate sempre la massima attenzione a ciò che leggete e condividete in rete, molto spesso una notizia troppo bella si rivela essere una fake news, creata a regola d’arte da soggetti il cui unico scopo pare essere proprio quello di imbrogliare il prossimo. Se avete dubbi, prima di condividerla a vostra volta, verificatela in rete.