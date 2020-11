In rete sicuramente avrete letto nel corso delle ultime settimane della possibile abolizione di bollo auto e canone Rai, le due tasse maggiormente odiate dalla popolazione italiana, e per questo motivo sempre più soggette all’evasione fiscale.

In tantissimi hanno creduto ad una simile eventualità, sopratutto dal momento che numerosi blog e siti internet l’hanno riportata, diffondendola a macchia d’olio anche sui social network. A prima vista potrebbe apparire come una notizia veritiera, peccato che si tratti a tutti gli effetti di una fake news.

Frenate subito gli entusiasmi, il bollo auto ed il canone Rai non verranno in nessun modo aboliti nel 2020, né comunque negli anni successivi. Il Governo Italiano non può in nessun modo permettersi una situazione di questo tipo, in particolar modo per il delicato periodo economico che stiamo attraversando; i 7,5 miliardi annui di introiti garantiti dalle suddette imposte sono vitali per le casse dello Stato.

Bollo auto e Canone rai aboliti: fate attenzione alle fake news

La fake news su internet è purtroppo sempre dietro l’angolo, dovete prestare la massima attenzione a ciò che leggete, e verificare la fonte prima di riportarla, poiché potreste scatenare una reazione a catena, via via incontrollabile. Nel momento in cui visualizzate una notizia invitante, o troppo bella per essere vera, effettuate una ricerca sul web per controllare se altri siti autorevoli l’hanno riportata; se così non fosse, molto probabilmente vi siete imbattuti con la più classica bufala, creata appositamente per invogliare il click sull’articolo e la conseguente visualizzazione di banner pubblicitari.